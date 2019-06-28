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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasıda, kabuklu kuru cevizin kilogramı 19,80 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasıda, kabuklu kuru cevizin kilogramı 19,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Ceviz (kabuklu-kuru)Kg19,8019,80
Kırmızı mercimek (iç ithal) Kg3,073,07
Nohut (naturel) Kg2,702,93
Nohut (8 mm)Kg8,058,05
Dana eti (karkas)Kg28,5029,00
Nişasta (buğday)Kg4,606,00
Bulgur (çekilmiş)Kg2,472,47
Kepek (mısır)Kg0,861,45
BuğdayKg 1,351,60
ArpaKg1,041,13
Pirinç (kırık)Kg1,901,90
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:12 Kaynak: AA
buğday, ceviz, ticaret, gaziantep, Ekonomi
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