Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-148 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:05 Kaynak: AA
'nda, boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-148 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|148,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,00
| 42,28
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|43,00
|45,47
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|47,25
|48,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|73,75
|Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)
|Kg
|173,25
|173,25
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|59,50
|115,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
| 108,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|84,00
|115,00
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|75,00
|75,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|18,50
|18,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|29,00
|Nohut (9 mm)
|Kg
|8,34
|8,45
|Nohut (8 mm)
|Kg
| 4,50
|5,20
|Fasulye (dermason)
|Kg
| 8,83
|9,28
|Barbunya
|Kg
|9,91
|9,91
İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı
Ekonomistler Haziran'da enflasyonun yüzde 0,08 artmasını bekliyor
Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar
Ceset gömüldüğü sanılarak açılan mezardan 2 adet bez parçası çıktı