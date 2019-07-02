Gaziantep Ticaret Borsası
57 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 91-123 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:32 Kaynak: AA
'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 91-123 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|91,00
|123,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|53,00
|53,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş organik)
|Kg
|88,00
|88,00
|Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)
|Kg
|115,00
|200,00
|Karışık kuruyemiş
|Kg
|14,40
|14,66
|Ceviz içi
|Kg
| 46,04
|54,95
|Badem içi (tatlı)
|Kg
| 52,08
| 57,50
|Fındık içi
|Kg
| 32,00
|54,95
|Ay çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|10,00
|10,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
| 29,00
|31,00
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