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Gaziantep Ticaret Borsası

57 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 91-123 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda, kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 91-123 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg91,00123,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,00 53,00
Antep fıstığı (kavrulmuş organik)Kg88,0088,00
Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)Kg115,00200,00
Karışık kuruyemiş Kg14,40 14,66
Ceviz içi Kg 46,0454,95
Badem içi (tatlı)Kg 52,08 57,50
Fındık içi Kg 32,0054,95
Ay çekirdeği (kavrulmuş)Kg 10,0010,00
Dana eti (karkas)Kg 29,0031,00
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:32 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi
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