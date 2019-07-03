Gaziantep Ticaret Borsası
18 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-135 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:21 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|42,20
|44,29
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|135,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|75,00
|85,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|58,00
|70,00
|Antep fıstığı içi (kırık)
|Kg
|41,00
|46,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,93
|3,25
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,61
|6,62
|Arpa
|Kg
|1,15
|1,15
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,32
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,85
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