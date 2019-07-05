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Gaziantep Ticaret Borsası

30 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-130 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00130,00
Antep fıstığı (meverdiKg100,00105,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0094,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg6,50 10,00
Dana eti (karkas)Kg 30,0033,50
Koyun eti (gövde)Kg35,00 40,00
Kuzu eti Kg30,0040,00
Ciğer Kg17,0017,00
Buğday (sert)Kg 1,77 1,90
Buğday (yumuşak)Kg 1,321,42
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:07 Kaynak: AA
Gaziantep, Kuzu, Ekonomi
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