Gaziantep Ticaret Borsası
30 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-130 liradan satıldı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:07 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|110,00
|130,00
|Antep fıstığı (meverdi
|Kg
|100,00
|105,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|94,00
|Karpuz çekirdeği (çiğ)
|Kg
|6,50
|10,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
| 30,00
|33,50
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|35,00
|40,00
| Kuzu eti
|Kg
|30,00
|40,00
|Ciğer
|Kg
|17,00
|17,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,77
|1,90
|Buğday (yumuşak)
|Kg
| 1,32
|1,42
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