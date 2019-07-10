Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Gaziantep Ticaret Borsası

9 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Mısır, Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg43,2443,24
Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00110,00
Kırmızı kabuklu mercimek Kg4,104,73
BuğdayKg1,401,80
Mısır Kg1,151,18
Bulgur (pilavlık)Kg2,703,00
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda! Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:15:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]