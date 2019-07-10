Gaziantep Ticaret Borsası
9 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|43,24
|43,24
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|110,00
|110,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,10
|4,73
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,80
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,18
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,70
|3,00
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