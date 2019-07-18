Gaziantep Ticaret Borsası
3 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda, meverdi Antep fıstığının kilogramı 105 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:49 Kaynak: AA
'nda, meverdi Antep fıstığının kilogramı 105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|41,00
|43,76
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|57,50
|62,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|105,00
|105,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|10,66
|10,66
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|Buğday
|Kg
|1,33
|1,73
| Mısır
|Kg
|1,18
|1,18
2. kattan düşen kediyi havada yakaladı Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu