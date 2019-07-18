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Gaziantep Ticaret Borsası

3 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda, meverdi Antep fıstığının kilogramı 105 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda, meverdi Antep fıstığının kilogramı 105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg41,0043,76
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,5062,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg105,00105,00
Kırmızı pul biberKg10,6610,66
Nohut (naturel) Kg2,502,50
Buğday Kg1,331,73
Mısır Kg1,181,18
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Mısır, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:49 Kaynak: AA
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