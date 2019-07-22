Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 60 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg60,0060,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,2245,01
Badem içi (tatlı)Kg51,9951,99
Dana eti (karkas) Kg28,5029,00
Nohut (naturel) Kg2,803,25
Kırmızı kabuklu mercimek Kg3,213,21
BuğdayKg1,321,70
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:52:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]