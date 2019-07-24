Gaziantep Ticaret Borsası
28 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:59 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|43,76
|43,76
|Kanola
|Kg
|2,15
|2,15
|Pamuk
|Kg
|8,86
|8,86
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
| 2,40
| 2,40
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,92
|0,97
|Makarna (dökme)
|Kg
|1,91
|1,91
|Makarna (paketli)
|Kg
| 2,13
| 2,13
|Un
|Kg
|1,68
|1,78
|Buğday
|Kg
|1,44
|1,83
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