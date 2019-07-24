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Gaziantep Ticaret Borsası

28 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 43,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg43,76 43,76
Kanola Kg2,15 2,15
Pamuk Kg8,86 8,86
Bulgur (çekilmiş)Kg 2,40 2,40
Kepek (buğday)Kg0,92 0,97
Makarna (dökme)Kg1,91 1,91
Makarna (paketli)Kg 2,13 2,13
Un Kg1,68 1,78
Buğday Kg1,441,83
Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:59 Kaynak: AA
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