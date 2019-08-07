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Gaziantep Ticaret Borsası

16 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 ila 138 lira arasından satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 ila 138 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00 138,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,89 41,29
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 57,0067,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg112,00 115,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,00 111,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg64,00 64,00
Kuru üzüm (siyah)Kg 17,50 17,50
Kırmızı pul biber Kg16,50 28,00
Dana eti (karkas)Kg 29,00 29,85
Buğday Kg1,52 1,78
Arpa Kg 1,19 1,19
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,10
3,30
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:41 Kaynak: AA
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