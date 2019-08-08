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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-145 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg125,00145,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 56,0065,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 113,00115,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg90,0090,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 90,69120,00
Ceviz içi Kg45,00 55,44
Badem içi (tatlı) Kg30,0056,56
Fındık içi Kg52,0053,00
Dana eti (karkas)Kg 32,0032,00
Kuzu eti (gövde)Kg40,25 41,00
Bakla Kg5,02 5,02
Kırmızı mercimek (iç)Kg 2,80 2,80
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:00 Kaynak: AA
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