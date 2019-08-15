Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,70 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg45,70 45,70
Kuru üzüm (siyah)Kg 22,00 22,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,35 4,35
Nohut (naturel)Kg2,80 3,20
Dana eti (karkas)Kg 29,3731,00
Bulgur (pilavlık)Kg 2,50 2,80
Bulgur (köftelik)Kg 2,502,80
Bulgur (çekilmiş)Kg 2,80 2,80
Buğday (sert)Kg 1,60 1,74
Buğday Kg 1,36 1,75
Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda!
Ukrayna'dan İzmir'e gelen kadın otel odasında istismara uğradı Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:13:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]