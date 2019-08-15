Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,70 liradan satıldı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:09 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 45,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|45,70
|45,70
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
| 22,00
| 22,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,35
|4,35
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,80
| 3,20
|Dana eti (karkas)
|Kg
| 29,37
|31,00
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 2,50
| 2,80
|Bulgur (köftelik)
|Kg
| 2,50
|2,80
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
| 2,80
| 2,80
|Buğday (sert)
|Kg
| 1,60
| 1,74
|Buğday
|Kg
| 1,36
| 1,75
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