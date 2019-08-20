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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'da kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'da kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 38,5042,10
Antep fıstığı (kavlak)Kg42,9544,18
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg42,0048,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg140,00140,00
Ay çekirdeği (iç)Kg5,205,80
Soya kabuğuKg0,800,80
Mercimek (iç)Kg3,473,89
BuğdayKg1,311,64
Bulgur (kepekli)Kg0,740,90
Bulgur (pilavlık)Kg 2,37 2,37
Pirinç (dökme)Kg 4,42 5,36
Pirinç (baldo)Kg5,145,14
Zeytin yağı (ham)Kg10,00
10,00
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:20 Kaynak: AA
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