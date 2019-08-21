Gaziantep Ticaret Borsası
1 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş iç Antep fıstığının kilogramı 102-117,50 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:44 Kaynak: AA
'nda kavrulmuş iç Antep fıstığının kilogramı 102-117,50 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak ikinci kalite)
|Kg
|30,00
|30,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,00
|47,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş iç)
|Kg
|102,00
|117,50
|Pirinç (dökme)
|Kg
|4,42
|7,37
|Pirinç (baldo)
|Kg
|6,00
|6,27
|Buğday (kırık)
|Kg
|1,15
| 1,15
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|1,13
|1,25
|Buğday
|Kg
|1,32
|2,01
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