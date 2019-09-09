Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 85-155 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 85-155 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg85,00155,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 28,2045,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu yaş)Kg 27,61 28,39
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 52,0055,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg61,00 74,00
Antep fıstığı (boz iç ekstra)Kg 163,00165,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 120,00124,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg110,00 120,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg95,00

95,00

Dana eti (karkas)Kg31,00

31,00
Buğday Kg 1,45

 2,05
ArpaKg0,901,20

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı!
Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu Beyaz TV sunucusunun maaş isyanı! Bakan Albayrak'a seslendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:56:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]