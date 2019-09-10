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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 76,25 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 76,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg76,25 76,25
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg110,09 110,09
Antep fıstığı (yaş kabuklu)Kg27,35 27,35
Ceviz (kabuklu-kuru)Kg16,50 16,50
Zeytinyağı (ham)Kg 9,50 17,40
Zeytinyağı (naturel)Kg 18,75 18,75
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,00 3,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,00 4,64
Yeşil mercimek Kg4,59 4,63

Nohut (9 mm)Kg4,504,50
Nohut (naturel)Kg 2,002,25
Fasulye (dermason)Kg8,07

8,74

Barbunya Kg 9,189,74

Gaziantep Ticaret Borsası, Zeytinyağı, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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