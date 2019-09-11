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Gaziantep Ticaret Borsası

23 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 65,25-70 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 65,25-70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,2570,00
Antep fıstığı (kabuklu-yaş)Kg 27,35 27,35
Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)Kg 57,00 57,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00 120,00
Badem içi (tatlı)Kg 56,0058,50
Pamuk tohumu küspesi Kg 1,53 1,53
Kırmızı mercimek (iç)Kg4,004,26
Nohut (9 mm)Kg 6,837,12
Nohut (8 mm)Kg 2,78 3,90
Nohut (naturel)Kg 2,30 2,50
Nohut (kırık)Kg 2,03 2,03

Buğday Kg 1,50 1,75

ArpaKg 1,10

1,30

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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