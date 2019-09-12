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Gaziantep Ticaret Borsası

30 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 148,51 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 148,51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg 148,51 148,51
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 106,50 106,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 47,03 47,03
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg27,35 27,35
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 61,00 69,00

Karışık çerezKg31,01 40,46
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg8,50 8,70

Fındık içi Kg 40,00 40,00

Fındık içi (kavrulmuş)Kg 50,00 50,00

Dana eti (karkas)Kg 16,52 32,00
Nohut (naturel)Kg 2,20 2,20
Buğday Kg1,66 1,75

ArpaKg1,30 1,30

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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