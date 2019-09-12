Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 148,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|148,51
|148,51
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|106,50
|106,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|47,03
|47,03
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|27,35
|27,35
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|61,00
|69,00
|Karışık çerez
|Kg
|31,01
|40,46
|Karpuz çekirdeği (çiğ)
|Kg
|8,50
|8,70
|Fındık içi
|Kg
|40,00
|40,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|50,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|16,52
|32,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,20
|2,20
|Buğday
|Kg
|1,66
|1,75
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,30