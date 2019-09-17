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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 27,87-28,39 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 27,87-28,39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg27,87 28,39
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,00 3,00

Nohut (naturel)Kg 3,00 3,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg 10,00 10,00

Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg10,75 10,75
Zeytinyağı (ham)Kg 9,0014,00
Zeytinyağı (sızma)Kg15,00 17,00
Kişniş Kg 5,00 5,00
Dana eti (karkas)Kg 29,5031,00
Kuzu eti (gövde)Kg41,0041,00
Buğday Kg 1,59 2,00
ArpaKg1,20 1,50

Zeytinyağı, Gaziantep, Kuzu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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