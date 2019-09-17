Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 27,87-28,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|27,87
|28,39
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,00
|3,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,00
|Karpuz çekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,00
|10,00
|Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|10,75
|10,75
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|9,00
|14,00
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|15,00
|17,00
|Kişniş
|Kg
|5,00
|5,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,50
|31,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|41,00
|41,00
|Buğday
|Kg
|1,59
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,50