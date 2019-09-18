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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124,54 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 124,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg124,54 124,54
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 27,8728,39
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 59,0080,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg114,50 122,40
Antep fıstığı (meverdi)Kg 105,57 105,57
Siirt fıstığı (boz iç)Kg 116,20 116,20
Ceviz içi Kg60,0061,00
Ceviz kabuklu (kuru)Kg26,00 26,00

Badem içi (tatlı)Kg 63,63 64,33
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,17 3,69
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,93 4,93
Nohut (8 mm)Kg 2,91 3,53

Nohut (naturel)Kg 4,00

 4,00

Fasulye (dermason)Kg 6,95

 7,92

Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:48 Kaynak: AA
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