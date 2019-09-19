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Gaziantep Ticaret Borsası

11 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 ila 150 lira arasından satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 ila 150 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00150,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg41,0046,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 27,8728,65
Antep fıstığı (kavlak)Kg 57,00 57,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 60,0070,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 125,00

 125,00

Antep fıstığı içi (meverdi)Kg95,00118,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 85,0085,28
Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)Kg 40,0045,00
Antep fıstığı (yeşil iç-ekstra)Kg190,00 190,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg 70,00 75,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg 7,50 7,50
Badem içi (tatlı)Kg53,94 61,28
BuğdayKg 1,45

 1,53
Arpa Kg 1,20 1,20
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,30 5,00

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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