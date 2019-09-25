Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135,00 - 143,56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|135,00
|143,56
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|111,77
|114,50
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|100,00
|100,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|102,75
|103,85
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|51,50
|57,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|66,00
|66,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,46
|3,90
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,26
|4,64
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,49
|4,88
|Nohut (9 mm)
|Kg
|4,49
|7,28
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,50
|3,60
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,92
|7,92
|Dana eti
|Kg
|31,00
|31,00
|Keçi sütü
|Kg
|2,00
|2,00
|İnek sütü
|Kg
|1,50
|2,00
|Buğday (sert)
|Kg
|2,00
|2,00