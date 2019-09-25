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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135,00 - 143,56 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 135,00 - 143,56 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg135,00143,56
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg111,77114,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg100,00 100,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 102,75103,85
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg51,50 57,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg66,00 66,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,46 3,90
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,26 4,64
Yeşil mercimekKg 4,494,88
Nohut (9 mm)Kg 4,497,28
Nohut (8 mm)Kg3,50 3,60
Fasulye (dermason)Kg 7,92 7,92
Dana eti Kg 31,00 31,00
Keçi sütü Kg2,00 2,00
İnek sütü Kg1,502,00
Buğday (sert)Kg2,002,00

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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