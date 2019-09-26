Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125,74 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|125,74
|125,74
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|45,89
|45,89
|Antep fıstığı (kavlak elek altı)
|Kg
|30,00
|30,00
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|56,50
|59,00
|Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)
|Kg
|83,50
|84,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|55,00
|75,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|116,98
|115,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|115,12
|115,12
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|91,00
|106,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|62,00
|62,00
|Fındık içi
|Kg
|33,00
|40,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|29,09
|43,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,00
|29,00
|Kuyruk yağı
|Kg
|35,50
|39,97
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|39,00
|44,02
|Nohut (9 mm)
|Kg
|7,33
|7,33
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,90
|3,90
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,25
|3,25
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,19
|4,26
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,95
|6,95