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Gaziantep Ticaret Borsası

53 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında organik zeytinyağının kilogramı 15 liradan işlem gördü.

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Gaziantep Ticaret Borsasında organik zeytinyağının kilogramı 15 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Zeytinyağı (organik)Kg15,00 15,00
Zeytinyağı (ham)Kg10,0012,00
Nohut (naturel)Kg2,20 2,40
İrmik (paketli)Kg2,67 3,07
Bulgur (pilavlık)Kg2,72 2,85
Bulgur (köftelik)Kg 2,77 2,82
Bulgur (çekilmiş)Kg1,05 2,82
Bulgur unu Kg 1,25 1,25
Buğday (aşurelik)Kg 2,17 2,17
Buğday (kırık)Kg0,55 1,23
Buğday Kg 1,211,90
Mısır Kg 1,01 1,22

Zeytinyağı, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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