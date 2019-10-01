Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|45,00
|47,04
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|28,94
|28,94
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|88,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|175,00
|Antep fıstığı (yeşil iç soyulmuş)
|Kg
|115,00
|115,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|79,00
|127,07
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|117,00
|135,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|91,00
|175,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|85,00
|85,00
|Ceviz içi
|Kg
|54,45
|58,00
|Buğday
|Kg
|1,53
|1,66
|Arpa
|Kg
|1,33
|1,33
|Mısır
|Kg
|1,14
|1,14