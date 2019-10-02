Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|41,50
|50,29
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|27,70
|28,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|48,00
|54,65
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|67,00
|67,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|80,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|175,00
|Antep fıstığı içi (soyulmuş)
|Kg
|148,00
|148,00
|Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)
|Kg
|180,00
|220,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|118,00
|150,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|105,25
|125,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|63,00
|63,00
|Badem içi (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|65,00
|Sumak (toz)
|Kg
|12,75
|12,75