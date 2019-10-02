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Gaziantep Ticaret Borsası

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 175 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 41,50 50,29
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg27,70 28,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg 48,0054,65
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg67,00 67,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 60,00 80,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00 175,00
Antep fıstığı içi (soyulmuş)Kg 148,00 148,00
Antep fıstığı yeşil iç (soyulmuş)Kg 180,00 220,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 118,00 150,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 105,25 125,00
Badem içi (tatlı)Kg 63,00 63,00
Badem içi (kavrulmuş)Kg65,00 65,00
Sumak (toz)Kg 12,75 12,75

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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