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Gaziantep Ticaret Borsası

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 132 - 162 liradan işlem gördü.

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Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 132 - 162 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra) Kg 56,41 56,41
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg 47,9348,50
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg 65,00 65,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,00 75,00
Antep fıstığı (boz iç ekstra)Kg173,25 173,25
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg 132,00162,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 100,00 115,00
Dana eti (karkas)Kg 28,87

29,95
Buğday Kg 1,601,78
Arpa Kg1,30 1,30
Mısır Kg 1,15 1,15
Nohut (naturel)Kg 2,40 2,95

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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