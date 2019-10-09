Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,35 - 142,33 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,35
|142,33
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|46,95
|46,95
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|75,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|119,00
|124,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|115,00
|118,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|90,28
|106,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|50,00
|90,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|20,00
|24,50
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|11,00
|22,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|32,00
|32,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,92
|1,92