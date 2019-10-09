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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,35 - 142,33 liradan işlem gördü.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,35 - 142,33 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,35142,33
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg46,95 46,95
Antep fıstığı (kavlak)Kg60,0060,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,0075,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 119,00124,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 115,00118,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 90,28106,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg 50,0090,00
Kuru üzüm (Besni)Kg20,0024,50
Kuru üzüm (siyah)Kg 11,0022,00
Dana eti (karkas)Kg 32,00 32,00
Buğday (sert)Kg 1,92 1,92

Gaziantep, Besni, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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