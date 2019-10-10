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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 48,97 liradan işlem gördü.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 48,97 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 48,97 48,97
Badem içi (tatlı)Kg45,50 62,00
Ayçekirdeği (çiğ) Kg10,72 10,72
Kırmızı biber (çöpsüz)Kg17,75 17,85
Kırmızı biber (pul)Kg15,0026,00
Dana eti (karkas)Kg 27,0031,00
Kuzu eti (gövde)Kg 39,0040,50
Buğday (sert)Kg1,90 1,90
BuğdayKg 1,52 1,52

ArpaKg 1,31 1,31
Mısır Kg 1,101,40

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Kuzu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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