Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|62,50
|62,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)
|Kg
|41,00
|41,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|160,00
|160,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|118,00
|119,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|118,00
|118,00
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|7,25
|10,98
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
|17,50
|17,90
|Pul biber
|Kg
|15,00
|24,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,86
|3,89
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,00
|4,72
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,49
|4,72