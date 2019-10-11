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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 160 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg62,50 62,50
Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)Kg41,00 41,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00160,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 118,00 119,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 118,00 118,00
Ay çekirdeği (çiğ)Kg 7,25 10,98
Kırmızı biber (çöpsüz)Kg 17,50 17,90
Pul biber Kg 15,0024,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,86 3,89
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,00 4,72
Yeşil mercimek Kg 4,49 4,72

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:59 Kaynak: AA
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