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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 144 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 144 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 49,23 49,80
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 47,50 47,50
Antep fıstığı (boz iç)Kg144,00 144,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg 53,25 53,25
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg 62,50 63,00
Karışık çerez Kg 40,3049,63
Ceviz içi Kg 40,54 60,39
Ceviz (kabuklu-kuru)Kg 20,00 28,71
Badem içi ekstra (tatlı)Kg 71,0075,00
Badem içi (tatlı)Kg 50,0059,69
Fındık içi Kg 34,0042,13

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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