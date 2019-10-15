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Gaziantep Ticaret Borsası

34 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 90 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,0090,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-ekstra)Kg 52,50 52,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 50,00 50,00
Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)Kg 41,00 41,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 108,00110,00
Dana eti Kg29,50 29,70
Buğday (sert)Kg 2,00 2,00
Buğday (kırık)Kg1,16 1,16
BuğdayKg1,50 2,00
Arpa Kg 1,20 1,30
Buğday (aşurelik)Kg 2,34 2,34

Nohut (naturel) Kg 2,20

 12,00
Soya fasulyesi Kg 2,20

 2,20

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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