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Gaziantep Ticaret Borsası

33 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 61,50-71,50 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 61,50-71,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 43,7050,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 61,5071,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 102,00 103,00
Kabak çekirdeği (çiğ)Kg 14,00 14,00
Domates salçası Kg 7,15 7,15
Kırmızı biber (pul)Kg 15,0031,00
Dana eti (karkas)Kg 27,79 29,95
Nohut (naturel) Kg2,55 2,55
BuğdayKg 1,472,00
Arpa Kg1,34 1,34
Mısır Kg 1,15 1,18

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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