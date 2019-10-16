Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 61,50-71,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|43,70
|50,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|61,50
|71,50
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|102,00
|103,00
|Kabak çekirdeği (çiğ)
|Kg
|14,00
|14,00
|Domates salçası
|Kg
|7,15
|7,15
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|15,00
|31,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,79
|29,95
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,55
|2,55
|Buğday
|Kg
|1,47
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,34
|1,34
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,18