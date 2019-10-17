Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,43
|120,43
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra)
|Kg
|50,02
|50,02
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|42,50
|42,50
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|47,59
|49,59
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|63,50
|80,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|114,00
|114,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|114,26
|114,26
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|103,04
|103,50
|Kırmızı pul biber
|Kg
|18,52
|20,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,00
|3,20
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|4,00
|4,40