Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 150 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00150,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg47,20 48,35
Antep fıstığı (kavlak)Kg 60,5061,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg 60,0072,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,00 80,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg 145,42 145,42
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 100,00130,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg 100,00 135,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 85,00 130,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg50,00 76,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg68,00 79,00

Badem içi (tatlı)Kg52,00

61,28

Dana eti (karkas)Kg 29,00

32,02

Kuyruk yağı Kg 37,55

 37,55

Kuzu eti (pirzola)Kg 42,56

 48,22

Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,40

 3,40

Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,26

 4,29
Nohut (9 mm)Kg4,46

7,28
Fasulye (dermason)Kg7,48 7,92

Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21-27 Ekim haftalık burç yorumları
Adres sormak için kamyondan inen sürücü hayatını kaybetti Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:04:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]