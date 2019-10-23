Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|160,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|41,50
|42,25
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)
|Kg
|65,00
|65,00
|Antep fıstığı (kavlak- elek altı)
|Kg
|21,00
|21,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|94,99
|100,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|90,00
|95,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)
|Kg
|75,00
|80,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|51,00
|51,00
|Fındık içi
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|16,50
|16,50
|Kırmızı pul biber
|Kg
|15,00
|25,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,00
|39,97
|Dana eti (incik)
|Kg
|87,97
|87,97
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|38,00
|49,67
|Kuyruk yağı
|Kg
|27,00
|42,28