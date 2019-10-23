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Gaziantep Ticaret Borsası

27 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 160 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 - 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00160,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg41,50 42,25
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg 65,00 65,00
Antep fıstığı (kavlak- elek altı)Kg21,0021,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg94,99 100,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,00 95,00
Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)Kg75,00 80,00
Badem içi (tatlı)Kg51,0051,00
Fındık içi Kg30,0030,00
Kuru üzüm (Besni)Kg16,50 16,50
Kırmızı pul biber Kg15,00 25,00
Dana eti (karkas)Kg 29,0039,97
Dana eti (incik)Kg 87,9787,97
Kuzu eti (gövde)Kg 38,00 49,67
Kuyruk yağı Kg 27,0042,28

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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