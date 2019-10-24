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Gaziantep Ticaret Borsası

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122,60 - 140 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122,60 - 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg122,60 140,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu,ekstra)Kg 54,0057,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 63,50 65,88
Antep fıstığı (kavrulmuş- elek altı)Kg 41,00 41,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg112,75 121,80
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,00 3,05
Kırmızı mercimek (iç)Kg 4,18 4,64
Yeşil mercimek Kg4,41 4,41
Nohut (9 mm) Kg3,79 7,30
Nohut (8 mm)Kg 3,60 3,60
Nohut (naturel)Kg 2,005,78
Fasulye (dermason)Kg6,11 7,92

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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