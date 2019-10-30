Gaziantep Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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Memurları sevindirecek iki teklif! CHP ve İYİ Parti memurlara yiyecek ve yakacak yardımı yapılması hakkında kanun teklifi hazırladı