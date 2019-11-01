Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-175 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-175 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg140,00 175,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg44,50 50,32
Antep fıstığı (kavlak)Kg 48,72 65,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 45,2559,71
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 60,0085,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg112,20 118,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş elekaltı)Kg 71,0073,00

Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 100,00125,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 120,00 138,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg75,96 75,96
Ceviz içi Kg 60,00 62,00

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilere verilen ek ödeme yüzde 8'e çıkarsa maaşlar 30 ila 368 lira arasında artacak
Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:42:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]