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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 147-160,19 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 147-160,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg147,00 160,19
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg41,90 53,20
Antep fıstığı (kavlak)Kg52,0052,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg50,0052,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak) Kg59,0060,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,00 82,80
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg116,15126,32

Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 108,00143,00
CevizKg60,00

62,00

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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