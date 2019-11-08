Gaziantep Ticaret Borsası
6 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-145,20 lira arasından satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-145,20 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
| Kg
| 65,00
| 78,00
|Antep fıstığı (boz iç)
| Kg
| 140,00
|145,20
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
| Kg
| 95,00
| 95,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
| Kg
| 118,00
|125,00
|Ceviz içi
| Kg
| 46,50
| 60,40
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