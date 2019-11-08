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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-145,20 lira arasından satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 140-145,20 lira arasından satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 65,00 78,00
Antep fıstığı (boz iç) Kg 140,00145,20
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 95,00 95,00
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 118,00125,00
Ceviz içi Kg 46,50 60,40

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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