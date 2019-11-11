Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|53,35
|54,18
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|71,00
|71,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|114,00
|114,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,25
|3,25
|Nohut (9 mm)
|Kg
|4,60
|5,00
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,50
|10,50
|Ayçiçek yağı (ham)
|Kg
|5,51
|5,51
|Buğday
|Kg
|1,62
|1,90
|Arpa
|Kg
|1,26
|1,26
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,15
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,16
|3,62
|Nişasta (buğday)
|Kg
|2,90
|5,50