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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 73-113 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 73-113 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak) Kg 48,5049,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg73,00113,00
Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg 110,00 110,00
Siirt fıstığı (boz kavlak)Kg 69,00 69,00
Ay çeğirdeği (çiğ)Kg 10,62 11,62
Zeytinyağı (naturel)Kg9,99 19,37
Bulgur (pilavlık)Kg2,52 2,52
Bulgur (köftelik)Kg2,52 2,52
Nohut (naturel)Kg2,40 3,00
Buğday Kg 1,84 2,20
Buğday (kırık)Kg1,05 1,15

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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