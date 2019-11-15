Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 68,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|68,50
|68,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-elekaltı)
|Kg
|36,10
|36,10
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|58,00
|60,00
|Siirt fıstığı (kavlak 2. kalite)
|Kg
|45,00
|55,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|45,15
|45,15
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|3,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,80
|4,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,40
|1,40
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,19
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,88
|29,40