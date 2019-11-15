Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 68,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 68,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg68,5068,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-elekaltı) Kg36,10 36,10
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 58,0060,00
Siirt fıstığı (kavlak 2. kalite)Kg45,00 55,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg45,15 45,15
Nohut (naturel)Kg 2,403,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 3,804,00
Buğday Kg1,502,00
Arpa Kg1,401,40
Mısır Kg1,101,19
Dana eti (karkas)Kg 28,8829,40

Gaziantep, Siirt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
(TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:04:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]