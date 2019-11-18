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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg52,0452,04
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg114,00114,00
Bulgur (pilavlık)Kg2,453,10
Bulgur (köftelik) Kg2,453,13
Kırmızı mercimekKg3,536,00
Nohut (naturel)Kg3,253,90
Fasulye (dermason)Kg6,6311,29
Zeytinyağı (ham) Kg10,2010,20
Buğday Kg1,821,90
ArpaKg1,301,31

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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