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Gaziantep Ticaret Borsası

7 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 ila 168 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 124 ila 168 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg69,5072,00
Antep fıstığı (kabuklu) Kg46,00 46,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg124,00168,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg100,00 116,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg95,00 121,00
Karpuz çekirdeğiKg10,0010,00
Biber salçası (acı)Kg2,043,50
PekmezKg12,1817,28
Kırmızı biber (pul)Kg14,8224,10
Sumak (toz)Kg24,0024,00
Dana eti (karkas)Kg 28,0030,59

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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