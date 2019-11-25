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Gaziantep Ticaret Borsası

7 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 149,50 ile 155 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 149,50 ile 155 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg149,50155,00
Dana eti (karkas)Kg32,0032,00
Sığır eti Kg25,5025,50
Mısır Kg1,101,15
Buğday Kg1,611,82
ArpaKg0,960,96
Bulgur (çekilmiş)Kg2,392,39
Zeytin (siyah)Kg4,005,57

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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