Gaziantep Ticaret Borsası
7 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 149,50 ile 155 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:36 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 149,50 ile 155 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|149,50
|155,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|32,00
|32,00
|Sığır eti
|Kg
|25,50
|25,50
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,15
|Buğday
|Kg
|1,61
|1,82
|Arpa
|Kg
|0,96
|0,96
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|2,39
|2,39
| Zeytin (siyah)
|Kg
|4,00
|5,57
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