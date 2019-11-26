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Gaziantep Ticaret Borsası

7 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 - 155 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 - 155 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg130,00155,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg43,22 43,22
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg70,00 70,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg75,0075,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg125,00 140,00
Dana eti (karkas)Kg 29,00 29,89
Kuzu eti (gövde)Kg 37,50 37,50
Nohut (8 mm)Kg 4,35 4,35

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Kuzu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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