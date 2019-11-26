Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 - 155 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,00
|155,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|43,22
|43,22
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|70,00
|70,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|125,00
|140,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,00
|29,89
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|37,50
|37,50
|Nohut (8 mm)
|Kg
|4,35
|4,35