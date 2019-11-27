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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140,25 ile 165 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140,25 ile 165 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg140,25165,00
Antep fıstığı (kavlak) Kg48,00 48,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg70,0075,50
Antep fıstığı (meverdi)Kg120,00 120,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg116,00116,00
Ay çekirdeği (çiğ) Kg11,0911,09
Nohut (naturel)Kg3,003,00
Bulgur (çekilmiş) Kg2,773,16
Kepek (buğday) Kg0,601,00

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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