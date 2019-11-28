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Gaziantep Ticaret Borsası

7 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 55-56 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 55-56 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg55,0056,00
Antep fıstığı (kavlak elek altı)Kg30,0038,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,00 130,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg124,87 124,87
Kuru üzüm (Besni)Kg12,0012,00
Kuru üzüm (siyah)Kg15,2515,25
Kuru kayısı Kg21,5021,50
Ay çekirdeği (çiğ)Kg 10,42 10,70
Dana eti (karkas)Kg 30,2531,00

Gaziantep, Besni, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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